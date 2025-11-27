リコーカップ

国内女子ゴルフの今季最終戦、メジャー大会のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップが27日、宮崎CC（6543ヤード、パー72）で開幕した。会場には大物プロゴルファーの姿があり、実況席も思わず熱視線を送っていた。

コース脇でメモを取っていたのは、男子プロの永久シード選手で、ツアー31勝を誇る片山晋呉だった。伊藤園レディスでツアー初優勝を飾った脇元華（GMOインターネットグループ）を高校時代から指導。今大会に伊藤園レディス覇者として出場した脇元を見守るべく、会場に姿を現していた。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の公式Xが実際の映像を公開。中継したU-NEXTの実況席では、実況の森下桂吉アナが「あ！ 片山晋呉選手がいます」とその姿を発見すると、「脇元華選手を高校時代から折に触れて指導しているということで、今回は晴れて優勝者としてこの大会に乗り込みましたので片山晋呉選手も来てくれました」と説明した。

脇元は初日、稲垣那奈子（三菱電機）とのペアリングでスタート。4バーディー、3ボギーの1アンダーでホールアウトした。



（THE ANSWER編集部）