米国のゴルフインフルエンサー、ペイジ・スピラナック（32）がユーチューバーのゴルフ大会で規則違反行為を摘発され、非難を受けている。バースツールスポーツのユーチューブシリーズ「インターネットインビテーショナル」ゴルフ大会の映像で、スピラナックは同じチームのマロシ・トギサラのボールの前の長いフェスキュー芝を手で押して平たくする場面が映っていた。

相手チーム選手は規則違反と指摘すると、スピラナックは涙を流しながら「規則違反であることを知らなかった」と釈明した。スピラナックのチームは別のチーティング論争も重なって敗れた。

スピラナックは女子ゴルフ界で最も影響力があるソーシャルメディアのインフルエンサーと評価される。SNSフォロワー数は1100万人を超える。インスタグラムは410万人、Tik Tokは170万人、X（旧ツイッター）は約100万人、ユーチューブは45万人、フェイスブックは370万人だ。昨年夏に撮影された同大会は10月から公開され、この時期に非難が爆発した。

それ以降、ソーシャルメディアから姿を消したスピラナックは26日、インスタグラムで立場を明らかにした。スピラナックは「10年間の活動で最悪の憎悪だった。数万件の殺害脅迫、自殺しろというメッセージ、最も邪悪で残酷な言葉がDMで怒涛のように押し寄せてきた。接近禁止命令を受けるべきかを話し合うほどだった」と伝えた。

また「精神的な健康のためにしばらく活動をしなかった」とし「決して故意ではない。ゴルフをしてきたすべての歳月でチーチングで非難されたことはない。多くのカメラが私を撮っていて、これほど多くの人とカメラの前で露骨にチーティングをするというのは話にならない。規則を知らなかったというのが本当に恥ずかしい。失敗をしてもう規則違反ということを知ったので今後は二度とない」とコメントした