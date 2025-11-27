政府が総合経済対策の裏付けとする２０２５年度補正予算案の概要が判明した。

物価高対策や戦略分野への投資などを柱とし、一般会計の総額は１８兆３０３４億円に上る。全体の６割を超える１１兆６９６０億円を国債の追加発行で賄う。政府は２８日にも補正予算案を閣議決定し、開会中の臨時国会で早期成立を目指す。

歳出は経済対策関係経費が１７兆７０２８億円と大半を占める。主に３分野に分かれ、〈１〉物価高対策など「生活の安全保障・物価高への対応」に８兆９０４１億円〈２〉戦略分野への投資など「危機管理投資・成長投資による強い経済の実現」に６兆４３３０億円〈３〉米国関税への対応など「防衛力と外交力の強化」に１兆６５６０億円をそれぞれ計上する。災害やクマ被害に備えるための予備費も７０９８億円追加する。

追加発行する国債の内訳は、公共事業費などの財源となる建設国債が３兆５３９０億円、赤字国債は８兆１５７０億円となる。

２５年度当初予算段階で７７兆８１９０億円と想定していた税収は、２兆８７９０億円の上振れ分を加えて８０・７兆円程度となる見通しだ。８０兆円を超えるのは初めてで、６年連続で過去最高を更新する。