きょうは日本海側で雨や雷雨の所があるでしょう。関東から九州の太平洋側もゆっくり天気が下り坂で、日中は日差しの出る所もありますが、午後は雨が降る所がある見込みです。

大阪は夕方以降、名古屋は夜、一時的に雨となりそうです。関東は早いところで昼過ぎから雨の降る所があり、夜は南部の沿岸中心に本降りの所もあるでしょう。

また、西日本は午後、次第に風が強まる見込みです。黄砂も予想されていますので、農作物の管理などにお気をつけ下さい。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：8℃ 釧路：7℃

青森 ：12℃ 盛岡：9℃

仙台 ：14℃ 新潟：17℃

長野 ：15℃ 金沢：19℃

名古屋：18℃ 東京：16℃

大阪 ：19℃ 岡山：17℃

広島 ：19℃ 松江：19℃

高知 ：17℃ 福岡：19℃

鹿児島：20℃ 那覇：23℃

あすは日本海側を中心にくもりや雨になり、北海道は風が強まりそうです。関東から九州は太平洋側を中心に晴れますが、関東は北風がやや強めに吹くでしょう。

土日は北海道や東北の日本海側の一部で雨が降るほか、東日本から西日本では広く晴れる見込みです。来週は後半は強い寒気が流れ込み、各地で一段と寒くなります。