ロッテの横山陸人投手（２４）が２７日、千葉市内の球団事務所で契約交渉し、２０００万円増の５８００万円で更改した（金額は推定）。「納得できるくらい上げてもらいました」と笑顔を見せた。

今季はキャリアハイの５０試合に登板。８月下旬からはクローザーとして定着し、２勝４敗、２０ホールド、１２セーブ、防御率２・０８の成績を残した。

来季の目標として「数字というよりタイトルがほしいのでセーブ王を狙っていきたい」と宣言。そのためにも「最低限３０Ｓとらないとそういうタイトルにはかすりもしない。３０Ｓをいったん（目標に）設定してタイトルを狙える位置に付けられれば」と話した。

武器は右サイドハンドから最速１５６キロの直球。セーブ王に向けて「真っ直ぐの強さだったりを落とさないように、これまで以上に精度よく投げていければ」と自慢の武器を磨いて来季に臨む思いだ。

来季から背番号は６０から１５に変わる。「美馬さんがつけていた番号だったので重い番号だなと思いますけどしっかりその背番号に見合った活躍を来シーズンできるようにしたい」と誓った。