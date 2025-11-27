39歳・スザンヌ、秋冬モードの“超ミニ”私服コーデに反響 透け感タイツで美スタイル際立つ「オシャレ」「綺麗です」
1児の母でタレントのスザンヌ（39）が26日、自身のインスタグラムを更新。美脚が際立つ私服コーデを披露した。
【写真】「オシャレ」「相変わらずスタイルもいいね」“超ミニ”で美脚際立つ私服コーデのスザンヌ
「この後ろフリフリ肩ぱっとジャケット めーっちゃ可愛くて一目惚れして夏頃届いて早く着たい着たいと思ってたのに @fumietanaka_jp あたためすぎて（たまにこうゆうとこある）なんか急に寒くなっちゃってジャケットの時期通り過ぎてしまいそうであわてて」とつづり、“おニュー”のジャケットを羽織った秋冬コーデを披露した。
フリルが目を引くグレーのジャケットの中は、トップスに白のインナー×ミニ丈の赤セーターを。ボトムスには“超ミニ丈”のショートパンツに絶妙な透け感のタイツをあわせ、「ミニ丈のパンツはタイツが味方」と話した。
この投稿に対し、ファンからは「スザンヌさんに似合っててめちゃ可愛いです」「オシャレ」「可愛いジャケットですね」「綺麗です」「相変わらずスタイルもいいね」など、さまざまな反響が寄せられている。
