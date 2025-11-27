J£²¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ê¤»Ä¤ê£²»î¹ç¡Ö¿Í´ÖÎÏ¤ò»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£²£ÉÍFC¤Î°ËÆ£æÆ¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÁ´ÎÏ¤Ç¡×
¡¡¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Ä¤Î¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡J£±Âè36Àá¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢²£ÉÍFC¤Î18°Ì°Ê²¼¤¬³ÎÄê¡£J£²¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£²»î¹ç¤¬¤Þ¤À»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î30Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤È¡¢12·î£¶Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£¤¿¤È¤¨Ï¢¾¡¤·¤Æ¤â¡¢»ÄÎ±¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò¼º¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¸À¤¦¤È»×¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹°ËÆ£æÆ¤Ï¡¢¡Ö¡Ê»î¹ç¤Ë¡ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎËþÂ´¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡£¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤âÌð°õ¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¡Ö¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£ºÇ¸å¡¢Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ì¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÂç»ö¤À¤·¡¢¡È¤ªÁ°¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¿Í´ÖÎÏ¤ò»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡·ë²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¾Ã²½»î¹ç¡É¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤«¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤â°ËÆ£¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ËÆ£¤Ï·é¤¯¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢º£µ¨¤òÄù¤á¤¯¤¯¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¹ÅçÍ³´²¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
