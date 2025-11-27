レクサス「“新”LSクーペ」初公開に反響殺到！ 「カッコいい！」「観音開きの4ドアがスゴい」の声も！ セダンだけじゃない新たな「フラッグシップ」の姿とは！

レクサス「“新”LSクーペ」初公開に反響殺到！

「ジャパンモビリティショー2025」（2025年10月29日〜11月9日）においてレクサスが出品したコンセプトカー群のなかで、特に異彩を放ったのは6輪ミニバンの「LSコンセプト」でした。

しかし、レクサスのチーフ・ブランディング・オフィサーであるサイモン・ハンフリーズ氏は、「お客様は多様性をも求めている」とし、グローバルな視点からフラッグシップにおいても単一の形態を求めていないと説明し、複数の「LS」コンセプトを紹介しました。

【画像】超カッコいい！ これが「LSクーペ」です！（30枚以上）

そのひとつが「LSクーペ コンセプト」です。

クーペの「LS」登場！

LSクーペ コンセプトは、あらゆる最高の体験に応えることを目指し、「二律双生の発見」を狙ったモデルです。これは、ドライバーは純粋な“走る楽しさ”を、同乗者は後席でくつろぐ喜びを発見できるという、相反する要素の調和をレクサスの真骨頂として具現化したものです。

レクサスは、このコンセプトカーを上質でフォーマルな佇まいと動的なエモーショナルさの両立、スポーティで引き締まった外観と広い室内空間の二律双生、そして乗員一人一人が各々の体験を楽しめるインテリアスペースを持つと説明します。

LSクーペ コンセプトは、大きなタイヤと高められた車高を持つ4ドアのクロスオーバーモデルです。

ドアは観音開きを採用しており、室内空間は既存のLSセダンと同等の広さを実現しています。これにより、上質でフォーマルなルックスでありながら走らせると楽しく、スポーティな外観のイメージを覆す広々とした室内という特徴を持っています。

LSクーペ コンセプトの最大の特徴は、「乗員一人一人が各々の体験を楽しめる」ように設計されたインテリアです。運転席、助手席、後部座席の3つのエリアが、それぞれ異なる素材やデザインで囲まれています。

運転席は黒を基調としたホールド性の高いシート、助手席はゆったりとした白いシート、そして後席は竹素材を使った内装が採用されています。

後席の乗員は、前席シートバック部のディスプレイを通じて多様なエンターテインメントを楽しめます。走行中の前方映像を映し出して疾走感を味わったり、前列乗員の顔を映して対面会話を楽しんだりすることも可能です。

さらに、車体後部に搭載されたドローンでサーキット走行する自車を撮影するといった、未来的な機能も提案されています。

レクサスは、このLSクーペ コンセプトを、6輪ミニバンの「LSコンセプト」（ショーファーカーとして利用）とは対照的に、休日に自らハンドルを握って運転を楽しむためのモデルとして位置づけています。

複数のLSフラッグシップ群を使い分けることで、多様なライフスタイルを実現させるというレクサスならではの価値を提示したのです。

このLSクーペ コンセプトの登場が、ネット上で大きな話題を呼んでおり、デザインについては「溜め息が出るほどカッコいい」「クーペのLS、いいな」と、その魅力的なスタイルを絶賛する意見が寄せられています。

また、LSがセダン以外にもミニバンやクーペといった複数のバリエーションを展開したことから、「LSのセダンだけじゃなくミニバンやクーペがあるなら、SUVも出ると思ってる」という意見も見られる一方で、「クーペを名乗るなら2ドアを採用して欲しかった」という声や、「観音開きの4ドアってすごい」「観音開きのドアで後席にも配慮している」といった構造への関心を示すコメントもありました。

さらに、もともと最高級セダンだったLSが、クーペでありながらSUVの要素を持つという、レクサスの多様な世界観へのチャレンジを評価する声が多く聞かれたほか、この多様なLSの提案に対し、「果たして市場でどれくらい支持されるか」と、今後の展開を注視する声も上がっています。