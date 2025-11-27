NTTドコモは、「2025冬のキャリア決済キャンペーン」を開始した。「Google Play」や「App Store」でドコモのキャリア決済を合計5000円以上利用すると、dポイント（期間・用途限定）3000万ポイントが山分け進呈される。期間は2026年1月13日まで。

Google PlayやApp Storeのアプリストアの支払い方法でキャリア決済を選択すると、合計利用額5000円あたり1口として、口数の総数でdポイント（期間・用途限定）3000万ポイントが山分け進呈される。獲得口数の上限は1名あたり60口。キャンペーンの参加にはエントリーが必要。

はじめて・久しぶりの利用で最大5000ポイント還元

また、8月27日～11月26日の期間で利用履歴がない場合、キャンペーン期間中の支払い総額に応じてdポイント（期間・用途限定）が進呈される。支払い総額と進呈ポイントは、1000円～9999円で100ポイント、1万円～1万9999円で1000ポイント、2万円～4万9999円で2000ポイント、5万円以上で5000ポイント。

Google Playを利用の場合、Google Playで配信されているアプリのキャリア決済によるデジタルコンテンツ購入代金すべてが対象。App Storeでは、App Store（App内課金も含む）・Apple Music・Apple Arcade・Apple TV+・Apple Books・iCloud+などのキャリア決済によるデジタルコンテンツ購入代金すべてが対象。