Áú¹ß¤êÁÆÉÊ¡¡·ÝÉ÷¤Ç°¸ý¸À¤ï¤ì¤¿²áµî¡Ö¥«¥¦¥¹»Õ¾¢¤À¤±¤¬Ï¢Íí¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡¢£²£¶Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡ÖµÈÅÄ¤ÈÁÆÉÊ¤È¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¸À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î·Ý¤ò¡Ö¿Í¤Ë¶¯¤¯¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢·ÝÉ÷Åª¤Ë¤â¡Ø¤¢¤Î·ÝÇ½¿Í¡¢¤¢¤¤¤Ä¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤Í¤ó¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¤ò·ë¹½¸À¤¦¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢ÆÃ¤ËºÇ½é¤ÎÊý¡Ö¡Ø¤¢¤Î»Õ¾¢¡¢¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤¢¤Î»Õ¾¢¡¢·à¾ì¤Ç¥¹¥Ù¥ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ø¥Í¥¿¤Á¤ã¤ó¤È¤»¤¨¤è¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¾å¤ÎÀ¤Âå¤ÎÊý¤«¤é·ë¹½¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±ó¤Þ¤ï¤·¤Ë¡Ø¥¤¥ä¥¥Á¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Ç¡Ù¤È¤«Ê¹¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡Ö¤¿¤Ã¤¿£±¿Í¡¢¡ÊÃæÅÄ¡Ë¥«¥¦¥¹»Õ¾¢¤À¤±¤¬Ï¢Íí¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤â¡Ø¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤±¤è¡£Ã¯¤Î¸À¤¦¤³¤È¤âÊ¹¤¯¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖÎÉ¤¤¤Ò¤È¸À¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤À¤±¾å¤ÎÊý¤Ç¤âÇ§¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤ó¤ä¤È»×¤¦¤È¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¡¢¤½¤Î·Ý¤Ï¡ÖºÇ¶á¥á¥¥á¥¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤ÎµÈÅÄ·É¤¬¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤½¤ì¤Ï¡ÊÆ°²è¤Î¡ËºÆÀ¸²ó¿ô¡©¡¡°¸ý¤Îµ»½Ñ¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¼ê±þ¤¨¤È¤«¡£Ç½ÎÏ¤È¤·¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«Éé¡£¡Ö¡ØÃ¯¤â¿¨¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ë¤â¤¤¤¯´¶¤¸¤È¤«¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£