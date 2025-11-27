「えーん、初耳」菜那セシル、虚偽情報を否定。「とてつもない名誉毀損…」「もっとブチギレていいのに」
モデルの菜那セシルさんは11月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。虚偽の情報を否定し、ファンからは温かい声が集まっています。
【投稿】誤った情報を訂正
「これは酷いね」菜那さんが25日に「外苑前の銀杏並木」で撮ったという自身の写真をアップしたところ、その投稿に対し「高校の先生と付き合ってた子」とつづったアカウントが現れました。すると26日、菜那さんは「えーん、初耳 事実じゃないこと書くのはやめて欲しいな…悲しい」と、情報が虚偽であることを明言しました。
ファンからは「ほんまに良くないわな…とりあえず報告だけしといた」「セシルちゃんの事を信じてるので、気にも止めてないです！！」「これは酷いね」「普通に嫌がらせなので通報しときました〜」「事務所に協力してもらって開示請求でいいんじゃないかい？」「事実でないならとてつもない名誉毀損…」「もっとブチギレていいのに」などの声が上がっています。
モデルとして活躍中芸能事務所・パールに所属し、主にモデルとして活動している菜那さん。2023年の「ミス・ティーン・ジャパン」のファイナリストでもあります。今回の虚偽情報に対し、今後どのように対応していくのでしょうか。動向を注視したいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
