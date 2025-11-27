「想像の4倍足上がってた」100kg女子・餅田コシヒカリ、ダンス披露！ 「ここまで踊れるのすごい」
お笑いタレントの餅田コシヒカリさんは11月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダンスを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】餅田コシヒカリのキレキレダンス
ファンからは「キレッキレ笑」「素直にすごい」「どうしてこんなに踊れるんですか」「わがままボディでここまで踊れるのすごい」「想像の4倍足上がってた」「こんなに動いたら痩せちゃう」「なんで可愛いんだよ！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「どうしてこんなに踊れるんですか」餅田さんは「武道館行く前にアモしました」とつづり、1本の動画を公開。女性アイドルグループ・Juice=Juiceの『盛れ！ミ・アモーレ』に合わせて踊っています。「足は上がりませんし、腕も足りてませんが、心は燃えています」とありますが、足は上がっている上に動きもキレキレです。
「この人芸人さんだよね？！」Instagramにもダンス動画をたびたび投稿している餅田さん。9月3日には、歌手の松浦亜弥さんの『Yeah! めっちゃホリディ』を踊っています。ファンからは「この人芸人さんだよね？！」「表情管理が完璧で最高にかわいい」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
