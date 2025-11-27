「入社祝い金20万円」がもらえるはずなのに…2ヶ月経ってもまだ振り込まれません。もらう条件があるのでしょうか？

「入社祝い金」とは？

入社祝い金とは、入社することが決まった従業員に対して、会社が支給する手当のことをいいます。

厚生労働省によると、令和7年4月からは職業安定法に基づく省令および指針の一部改正により、募集情報等提供事業者が求職者へ金銭・ギフト券等を提供することが禁止されました。職業紹介事業による金銭等の提供はすでに禁止されていましたが、募集情報等提供事業者に対しても同様の措置を適用することになったものです。

ただし、採用した労働者に会社が直接入社祝い金を支給することは、法律で禁止されていません。会社としては、応募者を多く集めたり、長く働いてもらったりすることなどを目的として支給する場合が多いでしょう。

従業員にとっても、給料のほかに手当をもらえる点は魅力的な条件といえます。



入社祝い金をもらうための条件

入社祝い金は入社しただけでもらえるものではなく、一般的には会社が定めている条件をクリアする必要があるようです。

条件の例には、在籍期間や出勤率が一定以上あること、遅刻・早退が少ないことなどが挙げられます。入社祝い金をもらうために入社して、もらったらすぐに辞めてしまわないよう、このような条件が定められている場合もあるのです。

今回のケースのように、「入社後2ヶ月経ってもまだ入社祝い金が振り込まれない」ときは、在籍期間の条件が2ヶ月以上に設定されている可能性があります。または、出勤率が低かったり、遅刻・早退が多かったりなど、支給条件をクリアできていないことも考えられます。

入社祝い金をもらえるための条件をクリアしているか確認し、クリアしているにもかかわらず振り込まれていなければ、上司に聞いてみてもよいかもしれません。



入社祝い金の相場はいくら？

入社祝い金をいくらもらえるかは会社によります。2025年10～11月に情報が更新されているある求人サイトでは、以下のような金額の入社祝い金を支給している会社が見つかっているようです。



・空港系総合職：10万円

・配送ドライバー：15万円

・メンテナンススタッフ：30万円

・タクシードライバー：40万円

・ITエンジニア：50万円

金額に幅がありますが、業界や会社によっては、50万円近い金額の入社祝い金がもらえる場合もあるようです。

ただし、これはあくまで求人サイトで提示されている最大額であるケースも多いため、実際に支給される条件（勤続期間、本人のスキルなど）を確認することが大切です。



入社祝い金は会社によって支給条件が定められている場合もある

入社祝い金とは、採用した従業員に対して会社が支給する手当のことです。募集情報等提供事業者や職業紹介事業者が支払うことは法律で禁止されていますが、会社が直接支払う場合は問題ありません。

入社祝い金をもらうには、会社が定めた条件をクリアしなければならない場合もあります。今回のように「入社して数ヶ月経ったが振り込まれない」というときは、条件をクリアしているか確認してみましょう。

条件をクリアしているにもかかわらず振り込まれない場合は、早めに会社の責任者に相談してみることをおすすめします。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー