LE SSERAFIMウンチェ、ショートパンツから美脚輝く「女神かと」「スタイルレベチ」の声
【モデルプレス＝2025/11/27】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が11月25日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を披露し、話題になっている。
【写真】K-POP美女「スタイルレベチ」ショーパン姿
ウンチェは、白のダウンジャケット姿に茶色のショートパンツ姿を公開。ほっそりとした美しい脚が際立つ写真となっている。
この投稿にファンからは「美しすぎて女神かと思った」「憧れのスタイル」「冬コーデもガーリーで可愛すぎ」「スタイルレベチすぎ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】K-POP美女「スタイルレベチ」ショーパン姿
◆ウンチェ、ショートパンツで美脚披露
ウンチェは、白のダウンジャケット姿に茶色のショートパンツ姿を公開。ほっそりとした美しい脚が際立つ写真となっている。
◆ウンチェの投稿が話題
この投稿にファンからは「美しすぎて女神かと思った」「憧れのスタイル」「冬コーデもガーリーで可愛すぎ」「スタイルレベチすぎ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】