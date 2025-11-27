「あんぱん」鳴海唯、肩出しリブドレス姿に熱視線「ラインが綺麗すぎる」「絵になる」
【モデルプレス＝2025/11/27】女優の鳴海唯が11月25日、自身のInstagramを更新。オフショルダー姿で美しい素肌を披露した。
【写真】27歳朝ドラ女優「ラインが綺麗すぎる」美肩全開ドレス姿
鳴海は「＃アフターザクエイク」と自身の出演する映画「アフター・ザ・クエイク」のハッシュタグを添え、黒のオフショルダートップス姿を公開。前からのショットとバックショットをそれぞれ投稿し、美しいデコルテや背中を披露した。
この投稿に、ファンからは「圧倒的美」「肩のラインが綺麗すぎる」「スタイル抜群」「絵になる」などと反響が寄せられている。
鳴海は、9月26日に最終回を迎えたNHK連続テレビ小説「あんぱん」で、ヒロイン・朝田のぶ（今田美桜）と共に戦後初の女性記者として高知新報に入社する小田琴子を演じ、注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳朝ドラ女優「ラインが綺麗すぎる」美肩全開ドレス姿
◆鳴海唯、オフショル姿で美肩披露
鳴海は「＃アフターザクエイク」と自身の出演する映画「アフター・ザ・クエイク」のハッシュタグを添え、黒のオフショルダートップス姿を公開。前からのショットとバックショットをそれぞれ投稿し、美しいデコルテや背中を披露した。
◆鳴海唯の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「圧倒的美」「肩のラインが綺麗すぎる」「スタイル抜群」「絵になる」などと反響が寄せられている。
鳴海は、9月26日に最終回を迎えたNHK連続テレビ小説「あんぱん」で、ヒロイン・朝田のぶ（今田美桜）と共に戦後初の女性記者として高知新報に入社する小田琴子を演じ、注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】