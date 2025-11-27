サーティワン×ONE PIECEコラボ再び！ルフィとチョッパーをデザイン「フレッシュパック ミニ」登場
【モデルプレス＝2025/11/27】サーティワン アイスクリームでは、アニメ「ONE PIECE」とコラボレーションした新商品「オリジナルステッカー付き ONE PIECEデザイン フレッシュパック ミニ」を、2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土）まで発売する。
【写真】サーティワンのクリスマス、おいしく楽しいアイスケーキやパーティーセット登場
2025年4月に初めて実施され好評を博した、「ONE PIECE」とのコラボレーション。今回は、作中のメインキャラクターであるチョッパーの誕生日（12月24日）に合わせ、好きなフレーバーを約3人分持ち帰りできる「フレッシュパック ミニ」が、スペシャルデザインになって登場。
今回は、チョッパーとルフィの2種類のオリジナルデザインカップが用意された。各カップには、麦わらの一味のメンバーとサーティワンの人気フレーバーがイラストで描かれ、購入特典としてメインでカップに描かれたキャラクターに準じた限定ステッカーがそれぞれ付属する。
限定パックの発売に先立ち、11月28日からは、作中に登場する悪魔の実「ゴムゴムの実」をイメージしたアイスクリーム「ゴムゴムのフルーツパンチ」が復活する。
フルーツ風味シャーベットにソーダ風味リボンを合わせ、さらに白いパチパチキャンディが入った、まさにフルーツパンチを食べているかのような爽快感が味わえる。（modelpress編集部）
価格：各1,000円 ※一部店舗では価格が異なる
販売期間：2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土） ※なくなり次第終了
価格：シングル・レギュラーサイズ 420円（税込）
販売期間：2025年11月28日（金）〜
※いずれもなくなり次第終了、一部店舗では価格が異なる場合あり
【Not Sponsored 記事】
【写真】サーティワンのクリスマス、おいしく楽しいアイスケーキやパーティーセット登場
◆サーティワンから「ONE PIECE」フレッシュパック ミニ
2025年4月に初めて実施され好評を博した、「ONE PIECE」とのコラボレーション。今回は、作中のメインキャラクターであるチョッパーの誕生日（12月24日）に合わせ、好きなフレーバーを約3人分持ち帰りできる「フレッシュパック ミニ」が、スペシャルデザインになって登場。
今回は、チョッパーとルフィの2種類のオリジナルデザインカップが用意された。各カップには、麦わらの一味のメンバーとサーティワンの人気フレーバーがイラストで描かれ、購入特典としてメインでカップに描かれたキャラクターに準じた限定ステッカーがそれぞれ付属する。
◆「ゴムゴムの実」を再現したフレーバー も再登場
限定パックの発売に先立ち、11月28日からは、作中に登場する悪魔の実「ゴムゴムの実」をイメージしたアイスクリーム「ゴムゴムのフルーツパンチ」が復活する。
■オリジナルステッカー付き ONE PIECEデザイン フレッシュパック ミニ
価格：各1,000円 ※一部店舗では価格が異なる
販売期間：2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土） ※なくなり次第終了
■ゴムゴムのフルーツパンチ
価格：シングル・レギュラーサイズ 420円（税込）
販売期間：2025年11月28日（金）〜
※いずれもなくなり次第終了、一部店舗では価格が異なる場合あり
【Not Sponsored 記事】