藤田朋子、“新しい夫”を紹介 ほほ笑ましい2ショット添え「これは新婚気分？」
俳優の藤田朋子（60）が27日、自身のインスタグラムを更新。自身が出演するTBS系長寿ドラマ『渡る世間は鬼ばかり』の令和版の新作放送で、藤田演じる長子の夫・英作を演じる、音楽ユニット・To Be Continuedのボーカルで俳優の岡田浩暉（60）との2ショットを公開した。
【写真】「これは新婚気分？」藤田朋子＆“新しい夫”のほほ笑ましい2ショット
1990年にスタートした『渡る世間は鬼ばかり』は、橋田壽賀子さん脚本による家族の絆を描いた心温まるホームドラマ。1年間にわたる長期シリーズや単発のスペシャル版など、これまでさまざまなスタイルで放送されてきた。
このたび、BS-TBSで12月20日・20日に放送されるのは「橋田壽賀子先生が生きていたら現代をどのように描くか？」をコンセプトにしたAIを活用したプロジェクト第2弾。21年に95歳で亡くなった橋田さんに代わり、“AIと人間の協働”で作り上げる新作となる。
19日に自身のブログで、「新しい夫と会いました」と岡田との初対面を報告していた藤田。「新しい本間夫婦になって、これは新婚気分？」「さあて！どんな夫婦が描かれるのかな!?」と、これから始まる撮影に心躍らせていた。
この日のインスタでは、岡田と見つめ合うほほ笑ましい2ショットを添え、「今までご覧になっていた方もこれから初めてご覧になられる方にも#岡田浩暉さんを私からご紹介！」と“新しい夫”を紹介。「レミゼのマリウス役をされていた岡田さん でも実は、私はずうーっとto be continued..の人がミュージカルをやってる、と不思議で仕方なくて」と初めの印象をつづり、「意外と岡田さんが歌手だったことを知らない方も多くて、私の思い違いなのか？と悶々としていた時がありました そんな岡田さんと、こんな形でご一緒することになるなんて人生って奇すしいものだなあ」（原文ママ）と感慨深そうにつづった。
「#素敵なシーンを撮影できました」と伝えた藤田に、ファンからは「本当の夫婦みたいです」「放送楽しみにしてます」などのコメントが寄せられている。
