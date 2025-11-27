人気ミステリー『アストリッドとラファエル』最新シーズン6、2026年2月に日本初放送決定
フランスで今年10月24日に放送開始されたばかりの大ヒットシリーズ『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6が、ミステリードラマ専門チャンネル「ミステリーチャンネル」で、2026年2月23日に日本初放送されることが明らかになった。
【画像】来日したサラ・モーテンセンとケンゴ・サイトウ
同ドラマは、正反対の性格の女性2人がお互いにないものを補いつつ、友情を育みながら難事件を解決していくミステリードラマ。2019年にフランスで放送開始し、日本では2021年にミステリーチャンネルが初放送して以来、海外ドラマファンの枠を超え、幅広い層から絶大な支持を集めている。今年3月にはアストリッドを演じるサラ・モーテンセンとアストリッドの恋人テツオ役を演じるケンゴ・サイトウが来日。同チャンネルが開催したファンイベントでは、来場者全員と握手やハグをするなど日本のファンとの交流を深め、本作の日本での人気をさらに確固たるものにした。
シーズン5は、アストリッドとテツオの結婚式で、ラファエルが毒殺されそうになるという衝撃的なクリフハンガーで幕を閉じた。シーズン6では、この未曾有の出来事がアストリッドとラファエルの絆にどのような影響を及ぼすのかが描かれる。
さらに、アストリッドはテツオに隠された大きな秘密に直面するなど、2人の私生活に新たな局面が訪れる。また、シリーズ史上かつてない、超常現象スレスレの奇妙で不可解な事件が続々と登場。アストリッドの研ぎ澄まされた知力と、ラファエルの天性の直感、行動力が試される。
最新シーズン放送前の2月21日より、シーズン1〜5の一挙放送も実施。この機会に2人の出会いから最新シーズンまで一気に楽しむことができる。
