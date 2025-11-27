ロッテの契約更改交渉が27日、ZOZOマリンスタジアムで行われ、来季が7年目となる横山陸人投手は2000万円増の年俸5800万円でサインした。

今季は自己最多の50試合に登板し、2勝4敗12セーブ、20ホールド、防御率2・08の結果を残した。

25日には背番号「60」から、今季限りで現役を引退した美馬学2軍投手コーチが付けていた「15」に変更することも発表された。右腕は「重い番号だと思いますけど、しっかり見合った活躍を来シーズンできるようにやっていきます」と決意表明。「タイトルが欲しいので、セーブ王を狙ってやっていきたい。ここ2、3年毎年“5月病、で5月に1軍にいないので、それをなくして年間通して活躍できれば、タイトルも近づいてくるのかなと思います」と来季を見据えた。

鈴木昭汰投手は300万円ダウンの5100万円でサイン。昨季の50試合登板から今季は29試合にとどまり、1勝3敗、5セーブ、14ホールド、防御率は0・73から4・82まで下げた。左腕は「今年がプロに入って1番悔しかったシーズンだったので、その思いを晴らせるように活躍したい」と巻き返しを誓った。（金額は推定）