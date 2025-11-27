女優の大竹しのぶ（68）が26日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。長男・二千翔さん（40）の妻との初対面を振り返る場面があった。

リスナーからの「35歳の1人息子の彼女と30日に初めて会い、食事をする予定です。初めてのことでソワソワしてます」というメッセージに、大竹は「ドキドキだね。私もすごいドキドキしました。最初に会った日のこと覚えてる」と息子の妻となった義理の娘と初めて会った時を回顧した。

「向こうもきっとドキドキしてたと思うんですよね、私と会うのは。私以上にきっとドキドキしたとは思うんですけども」と大竹。「もっとフレンドリーな感じで私は会いたいなと思ったんだけど、なんかお互いに緊張してる感じであって、花束とマカロンを3つぐらい、持ってきてくれて、凄くいいお嬢さんだなあって思いました」と第一印象を語った。

大竹は今年6月に、同番組で二千翔さんの結婚を報告。「とても素敵な20代のお嬢さんと知り合って、この度めでたく結婚することができました」と明かしていた。