¥¥à¥éÎÐ»Ò¡¡¡È20Ç¯Íè¤ÎÃçÎÉ¤·¡É¤â¡Ä½éÂÐÌÌ¤Ç¼«¿È¤ò¡Ö¥É¥ê¤Á¤ã¡Á¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤À¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ë¡Ö²¿¤³¤Î¿Í¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¥¥à¥éÎÐ»Ò¡Ê64¡Ë¤¬27Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¡È20Ç¯Íè¤ÎÇÐÍ¥Ãç´Ö¡É¤È¤¤¤¦ÁêÅç°ìÇ·¡Ê63¡Ë¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÅç¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¥à¥é¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤â¤ÎÀ¨¤¯¿Í²û¤Ã¤³¤¯¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö»ä¤Ï¡ÈÁê¤Á¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¤Á¤ã¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢10Ç¯Íè¤â¤Ã¤È¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¡È¥É¥ê¤Á¤ã¡Á¤ó¡É¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Ç¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¡£¥¥à¥é¤â¡Ö²¿¤³¤Î¿Í¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¡¢´ØÀ¾¤Î¾®·à¾ì¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢35¤°¤é¤¤¤ÇÅìµþ¤Ë½Ð¤ÆÍè¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÀÄ½Õ¤¬´ØÀ¾¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬´ØÅì¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤À¤«¤é¤¢¤ë°ÕÌ£¼ä¤·¤¤¡£¤½¤·¤¿¤é¤³¤ÎÊý¤¬µ÷Î¥´¶¤òµÍ¤á¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö´ØÀ¾¿Í¤Ïµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤«¤é¤¢¤ë¿Í¤Ë¡¢´ØÅì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê¡È¥¥à¥é¤Ç¤¹¡Á¡É¡Ê¤È´é¤ò´ó¤»¤ë¤Î¤Ï¡Ë¤Ï¥À¥á¤Ã¤Æ¼¸¤é¤ì¤Æ¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤·¤¿¤éÁê¤Á¤ã¤ó¤¬Íè¤¿¤«¤é¡¢´ØÅì¤Ë¤â¡¢´ØÀ¾¤ß¤¿¤¤¤Ëµ÷Î¥´¶¤òµÍ¤á¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ÖÆ±»þ¤Ë¡Ê´é¤ò¡Ë°ú¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¢»ä¤â¡£¥À¥á¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¤â¡£¡Ö¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÂç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥¥à¥é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁêÅç¤Ï·Ú¤¤Ä´»Ò¤Ç¡Ö¤â¤¦¤Í¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¡×¤È¥Ý¥í¥ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¿¤Ö¤ó¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Ì¾½÷Í¥¤Ç¤¹¤«¤é¥Û¥ó¥È¤Ë¡×¤È»¾¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£