せいろ蒸しでホットサラダ！旬野菜たっぷりの「白菜とかぶの重ね蒸し」
せいろで簡単！脂質を控えた鶏ムネ肉の「ヘルシータンドリーチキン」
栄養士ならではのヘルシーで健康的なせいろレシピが話題のインフルエンサー・サヤさん。1日1食をせいろ料理に置き換えるだけで、1か月で−4kgのダイエットに成功しました。ノンオイルのせいろ料理は、肉などの余分な脂を落とし摂取カロリーを抑えられるほか、蒸すことで食材のかさが減り、野菜をたっぷり摂れるというメリットも！
そんなサヤさんの経験とノウハウが詰まった、せいろダイエットレシピをご紹介。食材を準備してせいろに詰め、蒸すだけの簡単プロセスだから、せいろ初心者でも無理なく続けられます！
■1人分53 kcal！ 罪悪感ゼロのホットサラダ
白菜とかぶの重ね蒸し
● 代謝 UP＝ エネルギー代謝を高める栄養素、成分を多く含む
● デトックス＝ 便や水分など、余分な老廃物を排出する成分を多く含む
■材料（2人分）
白菜… 4〜5枚（約200g）
かぶ… 1個（約100g）
かぶの茎と葉… 適量
ショウガ… 1かけ
〈マーマレードぽん酢〉
ぽん酢… 大さじ2
オレンジマーマレード… 小さじ2
■つくり方
準備
・白菜はざく切り、かぶは厚さ約1cmの輪切り、かぶの茎と葉は小さめに刻む。ショウガは千切りにする。
かぶの茎や葉はカルシウムやカロテン、ビタミンEも豊富。小さく刻んで加えれば、食感のアクセントに。
詰める
・クッキングシートを全体に敷き、包丁で穴を開ける。白菜、かぶ、かぶの茎と葉、ショウガの順に重ねる。
蒸す
・10分蒸す。混ぜ合わせた〈マーマレードぽん酢〉をつけながらいただく。
memo
水分と食物繊維をたっぷり含むので、お通じ改善におすすめ。ショウガを散らして蒸すことで、体を温める働きが高まる。また、酸味のあるぽん酢と合わせることで、ミネラルの吸収率がアップ。
■レシピについて
・せいろはすべて直径24cm（1段）を使用。
・材料は1人分または2人分を基本とし、レシピによってはつくりやすい分量を記載しています。
・蒸し時間はあくまで目安です。食材の個体差によっても蒸し上がり時間が変わるので、竹串などを刺してみて中まで火が通っていないようなら、様子を見ながらさらに数分蒸して調整してください。
・せいろ内の蒸気は高温なので、ふたを開けるときは蒸気を奥側に逃がすようにするなど、火傷に十分注意してください。
・火加減はガスコンロを基準にしています。お使いの機器に合わせて調整してください。
・小さじは5mL、大さじは15mL。「ひとつまみ」は親指と人さし指と中指でつまんだ量、「少々」は親指と人さし指でつまんだ量、「適量」は料理に見合った適切な量という意味です。
・砂糖はきび砂糖、豆乳は無調整豆乳を使用しています。きび砂糖がなければ上白糖など、お好みのものを使っていただいて構いません。塩麹は市販品でOKです。
・ごはんは冷やごはんを使用しています。
著＝サヤ／『せいろダイエットレシピ 食事制限なし！1食置きかえるだけで1か月で4kgやせ！』