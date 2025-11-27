【300円以内の満足ごはん】えのき鶏団子でボリュームアップ！ 「白菜とえのき鶏団子スープ」
昨今の物価高、大したものは買っていないのに、スーパーの会計時に「ギョッ」とすることが増えてませんか？ この「ギョッ」が、日々の生活に大打撃ですよね…。
「そろそろ節約を真剣に考えないと」と思う反面、節約ごはんにあまりいいイメージがない方も多いかもしれません。
「安かろう悪かろうで、栄養もなさそう」「家族ががっかりしそう」そんなイメージを払拭する、管理栄養士のもあいかすみさんが本気で考えたレシピを提案！ 1人分1食300円以内で、味も見た目も栄養もあきらめない、最強の節約ごはんをご紹介します。
※本記事はもあい かすみ著の書籍『管理栄養士が本気で考えた！ 300円でとびきりおいしい 満足ごはん』から一部抜粋・編集しました。
■白菜とえのき鶏団子スープ
大人気えのき鶏団子でボリュームアップ
調理時間：144分、1人分：15円
栄養価（1人分）：エネルギー 228kcal、タンパク質 18.0g、炭水化物 18.2g、脂質 9.9g
■【材料（2人分）】
鶏ももひき肉…160g
えのき…1/2袋
白菜…1/8個
A
・片栗粉…大さじ2
・酒…大さじ1
・しょうゆ…大さじ1/2
B
・鶏ガラスープの素…大さじ1
・しょうゆ…大さじ1
・水…600ml
■【作り方】
1 えのきは5mm幅に切ってほぐす。白菜はそぎ切りにする。ポリ袋にひき肉、A、えのきを入れ、よく混ぜる。
※ポリ袋を使うから、後片づけもラク。
2 鍋にBを煮立て、ポリ袋の角を切り、肉だねを絞って丸めながら加える。
※スープを煮立て、肉だねを丸め入れる。手を濡らしておくのがコツ。
3 ふたをして弱めの中火で5分煮て、白菜を加えてさらに5分煮る。好みで青ねぎを散らす。
※白菜を加えて煮たら完成。
【調理point】
白菜の代わりに、水菜、キャベツ、チンゲン菜、小松菜、長ねぎなど、冷蔵庫の中の野菜を入れてみて。
■レシピを参考にするときは
・小さじ1は5ml、大さじ1は15ml、1合は180mlです。
・塩などの「少々」とは、親指と人さし指の2本で軽くつまんだ量、「ひとつまみ」とは、親指と人さし指、中指の3本で軽くつまんだ量です。
・値段、栄養価は1人分の数字です。
＊食費の価格は2025年7〜9月のスーパーでの販売価格をもとに算出しています。
＊野菜はバラ売りの価格ではなく、袋入りの価格から1本分を算出しています。
＊季節や地域、取り扱いスーパーにより販売価格は異なるため、あくまでも目安としてください。
＊価格は主原料のみで、ストックしている調味料は含みません。バターや粉チーズなど価格が高いものは計算に含んでいます。
＊栄養価は「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」を参照して計算しています。
著＝もあい かすみ／『管理栄養士が本気で考えた！ 300円でとびきりおいしい 満足ごはん』