太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！

200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！

■たたいて、おろして、食感を楽しんで

れんこんのみそ汁

［1人分 108kcal 塩分1人分2.6g］

◆材料(2人分)

れんこん　1/2節（約200g）

だし汁　2と1/2カップ

酒　大さじ2

みそ　大さじ2

万能ねぎの小口切り　少々

一味とうがらし　少々

◆作り方

1　れんこんは半分をすりおろし、残りはすりこ木などでたたいて、一口大に割る。

2　鍋にだし汁を入れて火にかけ、沸騰したら酒、1を加える。2〜3分煮て、れんこんが透き通ったら、みそを溶き入れる。

3　器に盛り、万能ねぎをのせ、一味をふる。

