太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！
200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！
■たたいて、おろして、食感を楽しんで
れんこんのみそ汁
［1人分 108kcal 塩分1人分2.6g］
◆材料(2人分)
れんこん 1/2節（約200g）
だし汁 2と1/2カップ
酒 大さじ2
みそ 大さじ2
万能ねぎの小口切り 少々
一味とうがらし 少々
◆作り方
1 れんこんは半分をすりおろし、残りはすりこ木などでたたいて、一口大に割る。
2 鍋にだし汁を入れて火にかけ、沸騰したら酒、1を加える。2〜3分煮て、れんこんが透き通ったら、みそを溶き入れる。
3 器に盛り、万能ねぎをのせ、一味をふる。
