ウォールストリート・ジャーナルが日米電話会談報道の見出しを訂正　台湾関連発言「トーン和らげるように」から「発言抑制するように」

アメリカのウォールストリート・ジャーナルは、トランプ大統領と高市首相との25日の電話会談について、トランプ大統領が高市首相に対して「台湾関連の発言を抑制するよう促した」と報じました。

当初、記事の見出しは「トーンを和らげるよう助言した」となっていましたが、その後、「発言を抑制するように」と訂正されています。

ウォールストリート・ジャーナルは26日、アメリカ政府当局者の話として、25日に行われたトランプ大統領と高市首相の電話会談の内容を報じました。

当初、記事は「トーンを和らげるよう助言（Lower the Tone）」と、台湾有事関する発言内容についての助言としていましたが、その後、「発言を抑制するよう助言（Lower the Volume）」と、中国を刺激しないために公の場での発言を控えるよう助言したと訂正しています。

記事ではまた、トランプ大統領が「発言を撤回するよう圧力をかけることはなかった」としています。

記事はまた、同日に行われた米中首脳電話会談で、習近平国家主席が憤慨した様子で台湾の歴史について語ったと伝えています。

高市首相への助言について記事は、中国と緊張緩和で10月に合意した貿易問題のリスクを高めたくないとの思惑があったと分析しています。