キャンパーの間で人気の調理器具、JHQの「マルチグリドル」をご存知ですか？ 焼く、煮る、蒸す、揚げるなど、1枚でさまざまな調理に使える上、軽くて薄くてお手入れも簡単。しかもガスコンロや炭火だけでなく、オーブン、IH調理器にも対応し、キッチンでも大活躍する万能ツールなんです。
そんなマルチグリドルの大ファンというのが、芸能界きってのアウトドアフリークでBBQ芸人のたけだバーベキューさん。アウトドアに必ず持参するほど愛用しているたけだバーベキューさんが、マルチグリドルに特化したとっておきのレシピを教えてくれます。
■ザル de ポップコーン
ザルの中で弾けるポップコーンは見ていて盛り上がる。
たくさん作っていろんなフレーバーで楽しもう！
【このレシピに使用したマルチグリドル／サイズ：29cm、タイプ：DEEP、深さ：4cm】
■■キャラメル味
材料（4人分）
ポップコーン豆…80g
バター…10g
Ａキャラメル
バター…30g
砂糖…50g
水…大さじ1
◎準備するもの
ステンレス網ザル（ここでは直径22cmのものを使用）
作り方
1.マルチグリドルにバターとポップコーン豆を入れて、網ザルでフタをして弱火にかける。ときどきマルチグリドルをゆすって、豆がはじける音が出なくなるまではぜたら別皿に移す。
2.マルチグリドルにAの材料を入れて中火にかける。マルチグリドルをゆらして混ぜ、焦がさないように煮詰める。茶色に色づいてきたら火を止め※、1のポップコーンにかけて全体にキャラメルをからめる。
※キャラメルは焦げやすいので、少し色づいてきたら早めに火を止めて余熱でからめるとよい
■■しそ味
材料（4人分）
ポップコーン豆…80g
ゆかり…適量
オリーブオイル…大さじ2
◎準備するもの
ステンレス網ザル（ここでは直径22cmのものを使用）
作り方
1.マルチグリドルにオリーブオイル大さじ１とポップコーン豆を入れて、網ザルでフタをして弱火にかける。ときどきマルチグリドルをゆすって、豆がはじける音が出なくなるまではぜたら別皿に移す。
2.仕上げにオリーブオイル大さじ1をまわしかけ※、ゆかりをふりかけて完成。
※粉末系のフレーバーを定着させるにはオリーブオイルをかけると味がのりやすい
■レシピを参考にするときは
■材料・「作り方」について
・「砂糖」＝上白糖、「バター」＝有塩バターのことです。
■マルチグリドルはフチがなく浅いので、調理中に具材がすべり落ちることがあるので注意しましょう。混ぜたりする場合はヘラを2本両手に持って混ぜるとやりやすいでしょう。
■マルチグリドルでの調理は先端が金属製のトング、フライ返し、フォーク＆ナイフ、金属製のタワシなどを使用すると、表面のコーティングを傷つける恐れがありますのでご注意ください。また、洗う際は、中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジや布でやさしく洗ってください。
たけだバーベキュー
1986年生まれ。兵庫県出身。BBQはもちろんピクニックやキャンプ、野外飯などをこよなく愛する芸能界きってのアウトドアフリー ク。お肉検定やハーブ検定キャンプ検定などの資格も所持し、カナダアルバータ州BBQ大使などその他多くの肩書を持つ。テレビやラジオなど多岐にわたるメディアでBBQやアウトドアの楽しさを発信し続ける、今もっとも勢いのあるアウトドアタレントである。
著＝たけだバーベキュー／『マルチグリドル マジックレシピ』