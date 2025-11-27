ChroNoiR、新曲「リナリア」2025年12月1日より楽曲配信決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属ライバーである「叶」「葛葉」のユニット「ChroNoiR」の新曲「リナリア」が、2025年12月1日(月)に配信決定した。

本楽曲は、叶わない恋を女性視点で描いた曲。季節外れの花のように、場違いかもしれない気持ちや揺らぐ感情を繊細な言葉で紡ぎ、ChroNoiRの洗練されたボーカルでお届けする。これまでのChroNoiRの楽曲とはまた違った一面を見せる一曲となっている。

また2025年12月1日(月)より、全国12か所(北海道・東京・静岡・愛知・大阪・京都・広島・福岡)のイルミネーション&クリスマスマーケットにて、新曲「リナリア」のBGM放送を実施する。

BGM使用イベント(BGM放送期間／BGM放送時間／イルミネーション点灯時間)

・北海道：サッポロファクトリー『クリスマスイルミネーション』(12月1日〜12月25日／10:00〜22:00／16:00〜22:00)

・東京：デックス東京ビーチ『お台場イルミネーション“YAKEI”冬季限定イルミネーション』(12月1日〜12月25日／11:00〜23:00／17:00〜24:00)

・静岡：静岡市常磐公園『静岡クリスマスマーケット』(12月5日〜12月25日／平日は16:00〜21:00・土日は12:00〜21:00)

・愛知：久屋大通公園『ウィンターイルミネーション』(12月1日〜12月25日／17:00〜21:00／17:00〜23:00)

・愛知：SUNSHINE SAKAE(12月1日〜12月25日／10:00〜23:00／17:00〜27:00)

・大阪：万博記念公園『イルミナイト万博(お祭り広場)』(12月5〜7日、12〜14日、19〜21日、27〜30日／11:00〜21:00／日没〜21:00)

・大阪：もりのみやキューズモールBASE『ウィンターイルミネーション』(12月1日〜12月25日／10:00〜20:00／17:00〜22:00)

・大阪：天王寺公園てんしば『クリスマスマーケットin 大阪』(12月1日〜12月25日／11:00〜21:00／11:00〜21:00 ※初日は16:00〜)

・京都：LOGOS LAND『Twinkle 〜JOYO〜』(12月1日〜25日／16:30〜21:30／17:30〜21:30)

・広島：ひろしまゲートパークプラザ『ひろしまクリスマスマーケット』(12月5日〜12月25日／平日は16:00〜21:00・土日と12月24日,25日は11:00〜21:00)

・福岡：福岡大名ガーデンシティ『クリスマスゲートパーク』(12月1日〜12月25日／平日は17:00〜22:00・土日祝と12月24日、25日は12:00〜22:00／平日は17:00〜22:00・土日祝と12月24日,25日は12:00〜22:00)

・福岡：リバーウォーク北九州『小倉イルミネーション』(12月1日〜12月25日／10:00〜21:00／10:00〜22:00)

※本件に関して、周辺店舗や媒体元へのお問い合わせはご遠慮ください。

※開催期間・開催時間については、変更となる場合がございます。開催状況につきましては、ご来場前に各施設ホームページ等をご確認ください。

※イベントは天候やその他状況により、予告なく変更・中止する可能性がございます。

※追加情報はChroNoiR公式サイトにて更新いたします。

https://chronoir-official.com/news/n7lclhk52/

●配信情報

ChroNoiR

「リナリア」

Lyrics & Music：Hayato Yamamoto , YUUKI SANO

Arrangement：Hayato Yamamoto

2025年12月1日(月)0時配信開始

配信リンクはこちら

https://nex-tone.link/A00183962

＜ChroNoiRプロフィール＞

VTuberグループ「にじさんじ」に所属する、叶と葛葉によるユニット。

2018年の結成以降、楽曲リリースや冠番組「くろのわーるがなんかやる」の配信などの活動を続け、YouTubeのチャンネル登録者数は100万人を超える。

関連リンク

ChroNoiR公式サイト

https://chronoir-official.com/