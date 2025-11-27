

資料 タクシー

岡山県のタクシー運賃が27日に改定となり実質の値上げとなっています。

中国運輸局によりますと、改定となった岡山県での普通車のタクシーの初乗り運賃は1.1kmで700円、運転で加算される運賃については250mで100円となります。これまでは初乗り運賃は1.25kmで700円、加算運賃は283mで100円で、運賃は据え置きとなるもののどちらも距離が短くなったことで実質の値上げとなります。

また各社の判断で適用ができる近距離利用目的をターゲットとした普通車タクシー初乗り短縮運賃も、初乗りが600ｍで500円、加算が250ｍで100円と運賃が改定されています。（これまでは初乗りが684ｍで500円、加算が283ｍで100円）

運賃改定は中国運輸局が2025年3月から4月にタクシー事業者から申請を受けて審査をしてきたもので、前回の運賃改定は2023年6月でした。

運賃の適用地域は岡山県全域で、法人148社・個人138社の27日午前5時から出庫する車両で新料金となっています。

中国運輸局は運賃改定について、人件費や燃料費の高騰などによるタクシー事業者の経営健全化が目的などとしています。