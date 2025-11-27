MLB・マリナーズは日本時間27日、公式SNSでチームの主砲カル・ローリー選手の誕生日に合わせて、今季放った全65本の本塁打を一本の動画にまとめ、公開しました。

そのローリー選手は今季レギュラーシーズンでは、60本塁打を記録し、ア・リーグの本塁打王のタイトルを獲得。MLBのキャッチャーとして歴代最多記録、またスイッチヒッターとしても歴代トップの記録となりました。

さらにローリー選手はポストシーズンで5本の本塁打を放ち、年間トータル65本に到達しました。これは、2022年に64本(レギュラーシーズン62本、ポストシーズン2本)をマークしたアーロン・ジャッジ選手(ヤンキース)を超え、MLB歴代最多の数字です。

そして今回マリナーズは、ローリー選手の誕生日(現地時間26日)にあわせて、全65本の本塁打をまとめた動画を公開。「ビッグ・ダンパーの誕生日パーティー」とつづり誕生日を祝しました。

動画はMLB史上、年間でもっとも多くの本塁打を放ち、記録づくめのシーズンを送ったローリー選手の豪快なバッティングを、一挙に振り返ることができる注目の内容となっています。