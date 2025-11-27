俳優の川粼麻世さんが自身の公式ブログを更新し、妻の花音さんとともに釣ったカワハギを調理して寿司にした様子を公開しました。



【写真を見る】【 川粼麻世 】 夫婦で釣ったカワハギで豪華な寿司作り 肝を乗せ「最高に美味しくて2人でうま〜と声が揃って思わず笑ってしまいました」



川粼さんは「カワハギを持つカワハギ麻世です」と冗談を交えながら、釣りの様子と帰宅後の料理を紹介しています。釣り船から帰宅後、妻の花音さんがカワハギを捌き、川粼さんが酢飯を作って寿司を握るという夫婦での共同作業で料理を完成させたといいます。





今回の寿司には、釣ったカワハギとサバフグをメインに使用。船宿で捌いてもらったフグに加え、「マグロ・サーモン・エビ・イカは買って来た物です」と明かし、マグロはアボカドと一緒に細巻きにし、イカは手毬寿司で楽しんだとのこと。





特にカワハギには肝を乗せて味わい、「最高に美味しくて2人でうま〜と声が揃って思わず笑ってしまいました」と満足げに記しています。味噌汁はカワハギのあら汁を用意したそうです。







川粼さんはブログの中で「週4〜5回くらいで寿司屋に通ってるだけあって味も形も随分上達して来た」と妻からも褒められたことを嬉しそうに伝えています。







翌朝には残ったカワハギを塩焼きと肝あえにして朝食として楽しんだといいます。







川粼さんは「釣りの醍醐味は2人の共同作業から生まれ、周りの皆さんにもお裾分けし、皆さんが笑顔になってくれる事です」と釣りの魅力を語り、自分たちのSNSを見た妻の店のお客さんが「カワハギ食べたい」と来店する様子も紹介。「幸せは皆んなで分け合うと10倍にも100倍にもなりますね」と締めくくっています。







この投稿に、「奥様と一緒に釣ったカワハギで仲良く寿司を握ったんやね」「素敵ですね 美味しそうですね」「川粼夫婦作のお寿司美味しそう いいな いいな」「最高ですね 幸せのおすそ分けありがとうございます」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】