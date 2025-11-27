桃井かおり、ニンニクたっぷりの手作り“スタミナ”みそラーメンを披露「最強」「自家製チャ−シュ−でしょうか」「うまそー！」
俳優の桃井かおりが26日、自身のインスタグラムを更新。ニンニクをたっぷりと入れた手作り“スタミナ”みそラーメンを披露した。
【写真】「最強」「うまそー！」桃井かおりのニンニクたっぷり“手作り”みそラーメン
桃井は「ニンニク味噌ラーメン」と書き出し、たっぷりのニンニクやチャーシューが乗せられたラーメンの写真をアップ。「旦那が風邪だからワラシまで風邪気味なような、な訳でニンニクさかないかと」(原文ママ)と明かし、「うん、抵抗力付けねば〜」と健康のためにスタミナ料理を作ったことをつづった。
コメント欄には「自家製チャ−シュ−でしょうか。おいしそうです!!」「うまそー！」「最強」「味も栄養も見た目も濃そう」「抵抗力 免疫力 食べるって大事」「家族が伏せっていると気が塞ぐものです にんにくでパワーアップしてくださいね」などの声が寄せられている。
