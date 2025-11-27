俳優・牧田哲也「今年の春に娘が誕生しました」妻の出産を報告 小さな赤ちゃんの手の写真添え、心境つづる
俳優・牧田哲也（41）が27日、自身のXを通じ、娘の誕生を報告した。
【写真】かわいすぎ…小さな手を公開した牧田哲也
牧田は「今年の春に娘が誕生しました」と明らかにし、「新しい日々は学ぶことも多く、家族との時間の大切さをあらためて感じています。ご報告が遅くなりましたが、このタイミングでお知らせさせていただきました。これからも日々の経験を大切にしながら、より一層精進してまいります」とつづった。赤ちゃんの小さな手が写った写真を添えた。
牧田は1984年6月7日生まれ、愛知県出身。劇団「柿喰う客」所属。2006年に「第3回D-BOYSオーディション」で準グランプリとオリコン・エンタテインメントのデ・ビュー賞を受賞。その後「D-BOYS」として活動し、映画『アベックパンチ』で単独初主演。20年にD-BOYSを卒業した。多数の舞台、ドラマ・映画に出演している。
39歳の誕生日となった23年6月7日、一般女性との結婚を発表。「本日39歳になりました。その節目の日に、一つ決意したことをご報告させていただきます。かねてよりお付き合いしておりました一般の方と結婚いたしました。一生の苦楽を共に出来る、共にしたいと思わせてくれる方と出会うことができました」と伝えていた。
【写真】かわいすぎ…小さな手を公開した牧田哲也
牧田は「今年の春に娘が誕生しました」と明らかにし、「新しい日々は学ぶことも多く、家族との時間の大切さをあらためて感じています。ご報告が遅くなりましたが、このタイミングでお知らせさせていただきました。これからも日々の経験を大切にしながら、より一層精進してまいります」とつづった。赤ちゃんの小さな手が写った写真を添えた。
39歳の誕生日となった23年6月7日、一般女性との結婚を発表。「本日39歳になりました。その節目の日に、一つ決意したことをご報告させていただきます。かねてよりお付き合いしておりました一般の方と結婚いたしました。一生の苦楽を共に出来る、共にしたいと思わせてくれる方と出会うことができました」と伝えていた。