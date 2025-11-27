『WIND BREAKER』入場者特典が決定 にいさとる描き下ろし×キャストサインカード配布へ
実写映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日公開）の入場者プレゼントが決定した。第1弾として、原作者・にいさとるによる描き下ろしイラストにキャストのサインが入った両面イラストカードが、公開日から全国の上映劇場（※一部劇場を除く）で配布される。数量限定のため、無くなり次第配布終了となる。
【動画】水上恒司×濱尾ノリタカ、本編＆メイキング映像
本作は、ケンカだけが取り柄で「仲間なんて邪魔なだけだ」と一匹狼を貫いてきた桜遥（水上恒司）が、町を守る正義の不良集団“防風鈴（ぼうふうりん）”の仲間たちと出会い、守るために闘う意味を知り成長していく姿を描く。
水上のほか、楡井秋彦役の木戸大聖、蘇枋隼飛役の綱啓永、杉下京太郎役のJUNON（BE:FIRST）、柊登馬役の中沢元紀、梅宮一役の上杉柊平、橘ことは役の八木莉可子、兎耳山丁子役の山下幸輝、十亀条役の濱尾ノリタカら、実力派・注目株が集結した。
入場者プレゼントのカードには、片面に映画メインビジュアルと同じく、にい氏が描き下ろしたキャラクターたちが勢ぞろい。反対面にはキャスト陣が演じる劇中キャラクターの姿とサインをデザインし、原作と映画の世界を繋ぐ特別なコラボレーションが実現している。
映画版には、原作者のにい氏が制作段階から積極的に参加。水上演じる主人公・桜をはじめ、個性豊かなキャラクターたちを旬の俳優陣が演じるにあたり、制作陣からの「このキャラの背景」「外見の意図」など細部にわたる質問にも丁寧に回答。衣装、せりふ、クライマックスのアクションに至るまで、原作者の想いが随所に反映されているという。
なお、入場者プレゼントは第2弾以降も実施予定。続報に期待したい。
【動画】水上恒司×濱尾ノリタカ、本編＆メイキング映像
本作は、ケンカだけが取り柄で「仲間なんて邪魔なだけだ」と一匹狼を貫いてきた桜遥（水上恒司）が、町を守る正義の不良集団“防風鈴（ぼうふうりん）”の仲間たちと出会い、守るために闘う意味を知り成長していく姿を描く。
入場者プレゼントのカードには、片面に映画メインビジュアルと同じく、にい氏が描き下ろしたキャラクターたちが勢ぞろい。反対面にはキャスト陣が演じる劇中キャラクターの姿とサインをデザインし、原作と映画の世界を繋ぐ特別なコラボレーションが実現している。
映画版には、原作者のにい氏が制作段階から積極的に参加。水上演じる主人公・桜をはじめ、個性豊かなキャラクターたちを旬の俳優陣が演じるにあたり、制作陣からの「このキャラの背景」「外見の意図」など細部にわたる質問にも丁寧に回答。衣装、せりふ、クライマックスのアクションに至るまで、原作者の想いが随所に反映されているという。
なお、入場者プレゼントは第2弾以降も実施予定。続報に期待したい。