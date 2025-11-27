KEY TO LIT猪狩蒼弥、デートへの価値観にSNSが大反響「アイドルの鏡だよ」「ありがたすぎる名言」
ジュニアグループ・KEY TO LITの猪狩蒼弥が、25日放送されたテレ東バラエティ『ありえへん∞世界』に出演。「昭和vs令和世代！“ヤバい昭和の流行”大調査を謳った今回、令和世代の定番デートの話題では猪狩がデートに関する価値観を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】奇“天”烈に乗っかって登場するKEY TO LIT
猪狩は「僕もアイドルなんで10歳から事務所に入ってる」と前置きした上で「出歩くは絶対ありえない。友だちとかがデートに行ったのをSNSとかで見る。デートは見るもの。人の幸せを見るもの」ときっぱり。
MCのSUPER EIGHT・村上信五が「デートはするもんじゃなくて見るもんか。リスクがちゃうもんな。俺らのときは『写ルンです、気をつけておけよ』くらいでもよかったけど」とSNSの発展により炎上リスクが高まったことに共感。すると猪狩は「今の自分は芸能の仕事（のほうが大切）」と自分のスタンスを強調した。
これにSNSでは「言い切れちゃうのすごい」「アイドルのお手本だ、、」「アイドルの鏡だよ」「ありがたすぎる名言」と猪狩の姿勢に絶賛の声が集まっている。
