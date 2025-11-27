八嶋智人＆宮下今日子夫妻が登場 立場は“すっかり逆転”「教祖と信者の関係ですね（笑）」
俳優の八嶋智人と宮下今日子夫妻が、12月1日発売のファッション誌『eclat』（集英社）の特集「“集う日”の最新リッチな冬スタイル」に登場した。意外にもこれまで夫婦そろっての取材や出演はほとんどなかったという2人が、この機会に互いのスタイル観や日常のやり取りを率直に語っている。
【写真】スーツ姿で土下座をする八嶋智人
八嶋と宮下は2002年に結婚。出会った当初とは立場が“すっかり逆転した”と語る八嶋は、服選びからコーディネート、さらにレストランで注文する料理まで、いまでは宮下に全てを委ねているという。「教祖と信者の関係ですね（笑）」と自ら表現するほど、宮下への信頼を寄せる姿が印象的だ。対談では、日常の装いから特別な日に向けたスタイルまで、夫婦ならではのエピソードが随所に盛り込まれている。
今号の表紙を飾るのは俳優の鈴木京香。エレガントなショールカラーのコートをまとい、新年号にふさわしい華やかな表情を見せている。巻頭特集「ウィンターホワイトに包まれて」では、ホワイトという色が持つ清らかさと力強さについて語り、「ホワイトってとてもピュアで優しいのに、決して嘘がつけない強さを秘めた色」と言葉を寄せた。さらに、「この色をまといたくなるのは、気持ちが上向きで、自分に自信がもてるときが多い」と続け、来たる2026年への静かな決意をのぞかせた。
【写真】スーツ姿で土下座をする八嶋智人
八嶋と宮下は2002年に結婚。出会った当初とは立場が“すっかり逆転した”と語る八嶋は、服選びからコーディネート、さらにレストランで注文する料理まで、いまでは宮下に全てを委ねているという。「教祖と信者の関係ですね（笑）」と自ら表現するほど、宮下への信頼を寄せる姿が印象的だ。対談では、日常の装いから特別な日に向けたスタイルまで、夫婦ならではのエピソードが随所に盛り込まれている。