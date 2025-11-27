ニューオーリンズ・ペリカンズ vs メンフィス・グリズリーズ

日付：2025年11月27日（木）

開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）

最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 128 - 133 メンフィス・グリズリーズ

NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対メンフィス・グリズリーズがスムージー・キング・センター（New Orleans）で行われた。

第1クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズがリードし39-25で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにニューオーリンズ・ペリカンズがリードし68-53で終了する。

第3クォーターはメンフィス・グリズリーズが試合を有利に運び100-92で終了する。

第4クォーターはメンフィス・グリズリーズが試合を有利に運び122-122で終了する。

オーバータイム1回目はメンフィス・グリズリーズが試合を有利に運び128-133で終了する。

試合はメンフィス・グリズリーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

