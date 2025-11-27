岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が、Instagramを更新。韓国で過ごす、“彼氏感”あふれる写真や動画を公開した。

【写真・動画】岩田剛典が韓国で撮影したプリクラ＆デート気分が味わえる動画【写真】『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』に出演中の岩田①②

■岩田剛典、韓国でプリクラ撮影を楽しむ

岩田はチェックのシャツに黒いキャップを被り、夜の韓国の街中を散策。1枚目は顔のアップのショットで、艶やかな肌の美しさに目を奪われる。そして4～6枚目では、岩田がプリクラを楽しむ様子が切り取られた。岩田は1人でフレームに収まり、完成したシールにはピースをしたり、満面の笑みを浮かべたりする彼の姿が。岩田は楽しそうに両手でシールを掴み、カメラに向かって仕上がった写真を見せている。

7枚目には、岩田が韓国の街中を歩く動画も。少し後ろを撮影者が歩き、まるでデート中のような視点で撮影されている。岩田は時折カメラに向かって笑顔を向けつつ、異国の街並みを楽しんだ。

SNSでは「かっこよすぎる！」「プリクラ欲しい」「そのプリクラかわいすぎ！」「動画彼氏感ヤバい」「お散歩してる姿さえオーラあってかっこいい」「こんなの岩ちゃんと韓国デートじゃん」「一緒に歩いてるの想像しちゃった」「優しい笑顔」「韓国で聖地巡りしたい」と反響が起こっている。

■岩田剛典は日韓サバイバル番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』に出演中

岩田は現在、日韓合同サバイバルオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』でメインプロデューサーを務めており、投稿はこの撮影のため韓国に訪れた際のものだと思われる。