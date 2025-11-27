RADWIMPSの野田洋次郎が自身のInstagramを更新し、BUMP OF CHICKENとのステージ裏ショットを多数公開した。

【写真】RADWIMPS野田洋次郎とBUMP OF CHICKEN藤原基央の熱い抱擁ショット

■「この時の藤くんの言葉を一生忘れないんだ」と感激を伝える野田

RADWIMPSは現在20周年を記念したツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』を開催中。11月22日から24日にかけて行われた神奈川・横浜アリーナ公演では各日、ゲストを迎えてライブを行った。BUMP OF CHICKENは、初日のゲストとして登場。

野田は、「この時の藤くんの言葉を一生忘れないんだ」というコメント。続けて「11.22.2025 BUMP OF CHICKEN × RADWIMPS」と記して、野田がBUMP OF CHICKENの藤原基央とステージで抱き合っているモノクロの2ショット（1枚目）を披露した。藤原が野田の耳元で何かを伝えているような様子からは、ミュージシャン同士の強い絆や友情を感じることができる。

そのほか、楽屋前の廊下で談笑する両バンドのメンバーたちの和やかな姿（2枚目）、藤原が野田の背中に手を置いて何か話している様子（3枚目）、武田祐介と直井由文のベーシスト同士の2ショット（5枚目）、ステージ上での演奏シーン（6枚目）、そして野田と藤原が抱き合う姿を別のアングルから捉えた写真（7枚目）も。

SNSには「ふたりが抱き合ったシルエットを一生忘れません」「この時間を一緒に過ごせたこと、宝物だよ」「見届ける事が叶って嬉しい」と感激するファンのコメントが溢れている。

■RADWIMPS＆BUMP OF CHICKENステージでの共演ショット

野田は、別の投稿でもオンステージとオフステージの貴重な瞬間を多数公開。写真は、ステージ上で野田と藤原が並んでいる姿からスタート。ふたりが向かいあう様子（3,4枚目）、楽屋で両バンドのメンバーたちがテーブルを囲んでいる和やかな姿（5枚目）、野田と藤原がギターを手に打合せをしてる様子（6枚目）、武田と直井のベーシスト2ショット（7枚目）、ドラムセット越しに捉えられた野田と藤原の抱擁ショット（8枚目）、ファンたちとの集合写真（9枚目）、ステージ裏での記念写真（10枚目）も。

ファンからは「最高の対バンでした」「どれも素敵な写真ですね」「贅沢で幸せな一夜でした」と沢山のコメントが集まっている。