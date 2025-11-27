º´Æ£µ±ÌÀ¤ÏÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¡¡½ãÇò¥¹¡¼¥Ä¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Î»þ¤â¥¹¥´¤¤¤Î¤Ç¡ª¡×¤ÈÍ½¹ð
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤ÏÁ°Æü26Æü¡¢Áª¼ê¤é¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡ÖNPB AWARDS 2025¡×¤ò³«ºÅ¡£ºå¿À¤ÎµåÃÄ¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤Ï¡¢ÂÇ·â¤Î2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤È¤â¤ËºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ(MVP)¤ò½é¼õ¾Þ¡£¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£Ä³¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ç¥Ó¥·¥Ã¤È·è¤á¤¿¥¹¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥É¥ë¥Á¥§¥¢¥ó¥É¥¬¥Ã¥Ð¡¼¥Ê¤Ç¤¹¡£ºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¼«Ëý¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡¢ÆÃÊÌ¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤ÈËþÂ¤²¡£¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£Áª¼ê¤ÈÉáÃÊ¤«¤éÃç¤Î¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Ï¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£È±¤òÀ°¤¨¤ë¿¹²¼Áª¼ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿º´Æ£Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö(»öÁ°¤ËÈ±¤ò)¤ä¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÉþÁõ¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¼ÁÌä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤â2¿Í¤é¤·¤¤¸òÎ®¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£°Å¤á¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¿¿¤ÃÇò¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¿¹²¼Áª¼ê¡£27Æü¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ÎÉ½¾´¼°¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Î»þ¤â¥¹¥´¤¤¤Î¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£