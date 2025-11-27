プロ野球・巨人の山瀬慎之助選手が27日、契約更改交渉に臨み、320万円アップの1000万円でサインしました。（金額は推定）

「ご存じの方もいますが、（交渉）2回目なんで」と切り出した山瀬選手。「僕はもう、試合に出たいという気持ちを伝えて、その期待値も評価していますと言われました。（前回は）少し折り合いがつかなかったので保留した」と説明しました。

「来年は・・・というシーズンが続いていて、来年も同じような形なら違う選択肢を考えてほしいです、それくらい、いますぐ試合に出たいという気持ちが強いと伝えました」

子どもの頃から巨人ファン。阿部慎之助監督が現役時代につけていた、巨人の10番をつけたいと願った少年時代を思い出し、このチームでやりたいという思いは強いと切実に記者に語りかけた山瀬選手。球団側との折り合いはついたようで、「（キャッチャー）支配下5人しかいないですけど、送球と捕球技術で誰にも負けない自信はある。開幕でスタメンをとる、そういう気持ちで遠慮なくやっていきます」と来季に向けて意気込みました。