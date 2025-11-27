ファミマ、TOKYO MXとの初コラボ食品全3種を関東限定で発売 開局30周年記念した自信作
【モデルプレス＝2025/11/27】ファミリーマートでは、TOKYO MX開局30周年を記念して初コラボ商品の発売を決定。「番組イチオシのうまいもの！マニアックグルメ」をテーマに開発した商品全3種類を、2025年12月2日（火）から関東地方のファミリーマート約5,500店で発売する。
【写真】ファミマ、BE:FIRSTメンバー監修フード登場
今回のコラボレーション企画では、おむすび・弁当・ラーメンの全3種類を展開。
手軽に楽しめるおむすびとなる「もんじゃソースまぜめし」は、天かす、あおさ、だし、野菜の旨味があるソース、だしを使用することで、もんじゃ特有の具材の旨味と、やみつきになる味わいを再現。B級グルメの味わいをおむすびで表現した。
弁当の「ナポリタン&醤油バター風味ご飯」は、にんにくとトマトの旨味が感じられるナポリタンと、香ばしい醤油バター風味のご飯を組み合わせた、食べ応え抜群のボリューム弁当。
また、「八王子の魂（ソウル）八王子ラーメン」は、ラードの香ばしさを感じる醤油ベーススープに、八王子ラーメンの特長である刻み玉ねぎと中細ストレート麺を合わせ、チャーシュー、メンマをトッピング。シンプルな中にも奥深い味わいを再現した。
なお、コラボ商品発売にあたり、TOKYO MXの代表取締役社長の佐藤真紀氏と田中陽南キャスターも事前に試食会に参加し、両社で自信を持っておすすめできる商品に仕上がっている。
田中キャスターは、「私自身これまで、いろいろな東京のグルメをリポートさせてもらってきたのですが、東京で自慢したいグルメが本当にそのまま再現されていて美味しかったです」と述べ、中でも「『もんじゃソースまぜめし』が印象的でした」とコメント。「もんじゃは、お店に行かないと食べられないというイメージだったので、この味がコンビニで食べられるというのは嬉しいですね。開けた瞬間からソースの香りがフワッとしていて、すごく食欲をそそるなと思いましたし、ソースの味がたまらなかったです」とポイントをアピールした。（modelpress編集部）
発売日：2025年12月2日（火）〜
対象：関東地方のファミリーマート約5,500店（茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県（一部店舗））
※商品によって発売地域が異なる
【Not Sponsored 記事】
【写真】ファミマ、BE:FIRSTメンバー監修フード登場
◆ファミマ×TOKYO MX、コラボ商品発表
今回のコラボレーション企画では、おむすび・弁当・ラーメンの全3種類を展開。
弁当の「ナポリタン&醤油バター風味ご飯」は、にんにくとトマトの旨味が感じられるナポリタンと、香ばしい醤油バター風味のご飯を組み合わせた、食べ応え抜群のボリューム弁当。
また、「八王子の魂（ソウル）八王子ラーメン」は、ラードの香ばしさを感じる醤油ベーススープに、八王子ラーメンの特長である刻み玉ねぎと中細ストレート麺を合わせ、チャーシュー、メンマをトッピング。シンプルな中にも奥深い味わいを再現した。
◆田中陽南キャスターの一押しは？
なお、コラボ商品発売にあたり、TOKYO MXの代表取締役社長の佐藤真紀氏と田中陽南キャスターも事前に試食会に参加し、両社で自信を持っておすすめできる商品に仕上がっている。
田中キャスターは、「私自身これまで、いろいろな東京のグルメをリポートさせてもらってきたのですが、東京で自慢したいグルメが本当にそのまま再現されていて美味しかったです」と述べ、中でも「『もんじゃソースまぜめし』が印象的でした」とコメント。「もんじゃは、お店に行かないと食べられないというイメージだったので、この味がコンビニで食べられるというのは嬉しいですね。開けた瞬間からソースの香りがフワッとしていて、すごく食欲をそそるなと思いましたし、ソースの味がたまらなかったです」とポイントをアピールした。（modelpress編集部）
■ファミリーマート×TOKYO MX商品
発売日：2025年12月2日（火）〜
対象：関東地方のファミリーマート約5,500店（茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県（一部店舗））
※商品によって発売地域が異なる
【Not Sponsored 記事】