IZ*ONE出身イェナ、ミニスカ×ツインテール衣装姿「2次元に負けないスタイル」「可愛すぎ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/27】アーティストのチェ・イェナ（Choi Ye Na／YENA）が11月26日、自身のInstagramを更新。初音ミクとコラボした楽曲のミニスカート衣装を披露した。
【写真】IZ*ONE出身美女「2次元に負けないスタイル」斬新ミニスカ衣装
同日、初音ミクをフィーチャーした日本オリジナル曲「STAR！ （feat. Hatsune Miku）」を配信リリースしたイェナ。「たくさん聞いてください」とメッセージを綴り、初音ミク風の高いツインテールで胸元がレースアップされたノースリーブとピンクのミニスカートの衣装を身にまとったショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「コラボ最高」「天使」「2次元に負けないスタイル」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆イェナ、初音ミクコラボ楽曲のミニスカ衣装公開
◆イェナの投稿に反響
