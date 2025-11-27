加藤あい、肩出しトップスで大人の魅力「憧れる」「雰囲気が素敵」の声
【モデルプレス＝2025/11/27】女優の加藤あいが11月26日、自身のInstagramを更新。旅先のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】3児の母・42歳美人女優「大人の余裕を感じる」肩出しスタイル
◆加藤あい、旅先のオフショットを公開
加藤は「旅先で ＠gu＿for＿all＿ のパンツが快適だったこと！」とつづり、旅先でのオフショットを投稿。白の肩出しトップスとワイドパンツを合わせた落ちついたコーディネートで曇り空の下で佇み、美しい肩のラインを披露している。
◆加藤あいの投稿に反響
この投稿にファンからは「美しい」「雰囲気が素敵」「大人の余裕を感じる」「似合いすぎる」「憧れる」「自然と調和している」といったコメントが寄せられている。
加藤は2013年11月に7歳年上の一般男性と結婚。2015年、第1子を米国で出産。2018年には第2子を、2022年には第3子の出産を公表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】