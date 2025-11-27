「ブラックフライデー」が人間の脳をどう操って買い物させるのかを科学者が解説
アメリカの感謝祭(11月第4木曜日)翌日にあたる金曜日はブラックフライデーと呼ばれ、その前後にまたがって大々的なセールが小売店やオンライン通販サイトなどで行われます。近年は日本でもブラックフライデーのセールが一般的になってきましたが、この背後にある「人間に買い物をさせるための科学的な戦略」について、西シドニー大学で認知神経科学の上級講師を務めるティール・グローツワーガーズ氏らが解説しています。
https://theconversation.com/heres-what-black-friday-sales-shopping-does-to-your-brain-269591
通常、「新しいテレビを買うかどうか」「リビングのテーブルを買うかどうか」といった選択をする際、人間の脳は賛否両論の証拠をたくさん集めて比較検討します。重要なのは価格や機能、ユーザーレビュー、予算、保証の内容といったもので、人々は十分な情報を得たと感じたら決断を下します。このプロセスには時間がかかりますが、決定が重要であればあるほど、人々はより多くの証拠を集めたがるとのこと。
ところが、プレッシャーがかかる状況下では、脳は決断を下す前に必要な情報量のしきい値を下げます。つまり、時間的なプレッシャーはより少ない証拠で、より素早く決断を下すことを促すというわけです。
これは決して悪いことだけではありません。たとえば「毒を持っているかもしれない虫が腕についた」「火元は確認できないけど火災警報が鳴った」といった状況では、行動する前にメリットとデメリットをじっくり比較する余裕がないため、迅速に決断を下すことが重要となります。しかし、ブラックフライデーのセール期間中は、同じプロセスが衝動買いにつながる可能性があります。
ブラックフライデーは短期間で終了してしまうため、人々は時間的なプレッシャーにさらされます。すると脳は選択肢を評価するための近道を探そうとして、商品を閲覧している人の数、購入済みユーザーの数、割引率などのわかりやすい数字に頼ろうとします。ところが、これらの数字は製品の品質や生活における必要性、先に購入した人のレビュー、価格、長期的な価値といった詳細情報よりも役に立たないかもしれません。
また、グローツワーガーズ氏らは「ブラックフライデーのセールは『緊急性』だけでなく、『希少性』にも訴えかけます」と指摘しています。ブラックフライデーのセールは短期間で終了してしまうだけでなく、大勢の人々が一斉に買い物をするため、「他の人に買われてしまう前に買わなくては」という強い競争意識が働きます。
たとえば通販サイトでテレビを探している際、「在庫残り8台」「この商品を12人がカートに入れています」といった情報が表示されると、人々はまるで競争しているかのように感じます。それによって、本来はすぐに購入する気がなかったとしても、手遅れになる前にカートに追加してしまう可能性が高まるというわけです。
希少性は脳の情報処理の方法にも影響を及ぼします。何かが供給不足であると感じると、人々は本来のスペックや必要性などにかかわらずその商品に高い価値を見いだし、「他の人もカートに入れているからいい商品なのだろう」と思いやすくなってしまうとのこと。
ブラックフライデーの期間中、小売業者は人工的な切迫感を演出します。たとえば「セール終了まで○時間○分」と表示されたタイマー、「在庫わずか」のアラート、「本日限定」のバナーといった要素は、いずれも緊急性や希少性を演出するように設計されており、人々の脳を迅速な意思決定に駆り立てます。切迫感が増すと理性的な思考は後回しにされ、「本当にこれが必要なの？」と自問することをやめ、「買い逃したらどうしよう？」というリスクについて考え始めるとグローツワーガーズ氏らは指摘しました。
グローツワーガーズ氏らは、ブラックフライデーのセール期間中も自制心を維持するための「4つのヒント」を挙げています。
◆1：プレッシャーがかかる前に計画を立てる
セールが始まる前に本当に必要なものをリサーチし、より多くの情報を入手しておくことで、時間的なプレッシャーに追われている中でも情報に基づいた決断を下せるようになります。
◆2：予算を設定して目に見えるようにしておく
何かを買う際にいくらまでなら出せるのかを決め、ブラックフライデーの買い物中も予算を意識しておくようにすることで、予算の制限があることを脳に思い出させるのに役立ちます。
◆3：購入する前に少し休憩する
ブラックフライデーの期間中はさまざまなプレッシャーにさらされているため、実際に購入処理をする前に少し休憩を入れることで、興奮していた脳を落ち着かせることができます。
◆4：「定価でもこの商品を買いたいか？」と自問する
ブラックフライデーの期間中はあらゆる商品や割引されているため、つい「買わなきゃ損」だと感じてしまいがちです。そんな時、「定価でもこの商品を買いたいか？」と自問することで、その製品の本当の価値に集中しやすくなるとのことです。