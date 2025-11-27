＜1足で2通り楽しめる！＞【ハニーズ】デザイン可愛い♡「コスパ最強シューズ」

シューズを新調したいけれど、コストは抑えたい……。そんな大人女性の強い味方になりそうなアイテムが、【ハニーズ】から登場しました。今回、編集部がピックアップしたのは、1足で2通りのデザインが楽しめる「高コスパシューズ」。装飾の取り外しができるため、コーデに合わせてアレンジが可能です。足元から女性らしさをまとえるきれいめのデザインなので、ぜひ冬コーデに盛り込んで。

ちょっとしたお呼ばれにも映えるリボンパンプス

【ハニーズ】「2wayリボンパンプス」\1,980（税込・セール価格）

ここ数年、トレンドが続いているリボンディテール。大きめのリボンがアクセントになったポインテッドトゥパンプスは、ちょっとしたお呼ばれシーンにもぴったり。ブラックとシルバーという上品なカラー展開で、大人もトライしやすそう。レザー調の滑らかな素材感が、プチプラながら高級感を漂わせます。リボンは取り外しができて、シンプルなパンプスとしても使える優れもの。

足元から上品さをまとえるスエード調ブーツ

【ハニーズ】「パール付2wayブーツ」\3,980（税込）

暖かみのあるスエード調の素材が、上品に冬ムードを演出するショートブーツ。ビジューがあしらわれたベルトが華やかなアクセントに。ベルトは取り外しが可能なので、1足で2通りのデザインが楽しめます。ヒールが太めで安定感があり、長時間のお出かけでも楽に過ごせるかも。清潔感のあるアイボリーのほか、大人っぽいブラック・モカの全3色をラインナップ。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M