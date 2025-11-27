メリーチョコレートカムパニー（東京都大田区）が、ポケモン（東京都港区）とコラボレーションした2026年のバレンタインデー向け商品「ポケモン meets メリーチョコレート」新作8商品を、2026年1月中旬から順次発売。12月23日から同社オンラインショップで予約受付を開始します。

【画像9枚】「かっ…かわいい……！！！」 これが2026年の《ポケモン×メリーチョコレート》全商品ラインアップです！

「アソートボックス」シリーズに「メタモン」登場

同コラボでは、ポケモンたちをドット絵で表現し、懐かしさの中にも新しさを感じるデザインに仕上げたというパッケージの商品がラインアップ。中には、ポケモンをイメージしたオリジナルのチョコレートが入っています。

「くさタイプ・ほのおタイプ缶」「みずタイプ・でんきタイプ缶」は、「フシギダネ」とその進化形「フシギソウ」「フシギバナ」、「ヒトカゲ」とその進化形「リザード」「リザードン」、また「ゼニガメ」とその進化形「カメール」「カメックス」、「ピチュー」の進化形「ピカチュウ」「ライチュウ」と各タイプのポケモンを円柱缶にデザインし、チョコレートを詰めた商品です。価格は各1944円（以下税込み）。

毎年人気という「アソートボックス」シリーズは、「メタモン」をイメージしてデコレーションしたチョコレートを詰め合わせた「アソートボックス（メタモン）」と、「コダック」「ヤドン」「ヤドラン」「カビゴン」などのポケモンたちをイメージした「アソートボックス（ポケモン集合）」の2種が展開されます。価格は各1512円。

「伝説のポケモン缶セット」は、ホウエン地方の「カイオーガ」「グラードン」「レックウザ」と、シンオウ地方の「ディアルガ」「パルキア」「ギラティナ」をイメージしたチョコレートを詰め合わせたセットです。価格は2160円。

「チョコクッキー入りポーチ（イーブイフレンズ）」は、「イーブイ」とその進化形である「ブラッキー」や「グレイシア」「ニンフィア」たちを表裏でデザインしたポーチに、チョコクッキーを詰め合わせた商品。モンスターボール型のチャーム付きです。価格は1980円。

「ゴーストタイプ ブックボックス」は、ゴーストタイプのポケモンがデザインされたブック型ボックスにチョコレートを詰め合わせた商品。モンスターボールや枠には箔が使用され、高級感漂うパッケージとなっています。価格は2160円。

「でんきタイプ ボックス」は、「ピカチュウ」や「プラスル」「マイナン」「デデンネ」などのでんきタイプポケモンがデザインされたボックスに、コーラ味とレモンスカッシュ味のはじけるキャンディー入りチョコレートが入った商品です。価格は1620円。

取り扱い店舗は全国の百貨店、同社オンラインショップ。予約は同社オンラインショップで、12月23日から受付。商品は2026年1月中旬より順次出荷予定。全国百貨店の対象店舗では、2026年1月中旬から順次展開されます。