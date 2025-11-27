小柳ルミ子、和装の“娘”と仲良し2ショット「ほんとに美しい…」「美しすぎる母娘」
歌手・俳優の小柳ルミ子が、27日に更新されたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）の公式インスタグラムに登場。劇中で娘役を演じる月城かなととの2ショットを公開した。
【写真】「ほんとに美しい…」和装の“娘”との2ショットを公開した小柳ルミ子
同作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
小柳は、御厨ホールディングス社長・御厨剛太郎の妻・富美子役。月城は、その娘で御厨ホールディングスの広報部長を務める彩芽を演じる。24日に放送された第7話では、彩芽がお見合いをしたのだが…。
インスタグラムはその第7話からオフショットを公開。「平行線をたどる彩芽と富美子の想い･･･撮影裏では親子のように仲良しなお二人をお届け」とつづり、お見合いした料亭から、和装の月城と手を取ってニッコリと笑顔の小柳の2ショットをアップした。
この投稿に「美しすぎる母娘」「和やかオフショットが嬉しいです」「月城さんは本当に和装が似合いますね」「ほんとに美しい…」といったコメントが寄せられた。
