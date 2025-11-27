¥Ö¥é¥¸¥ë»º¼ê´¬¤¤¿¤Ð¤³¤Ë¥Ç¥¶¡¼¥È·Ï¤Ê¤É4¼ï¡ª¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¾¦»ö¡ÖDüýORA(¥É¡¼¥é)¡×¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼
¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¾¦»ö¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¼ê´¬¤¤¿¤Ð¤³¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖD¡ÇORA(¥É¡¼¥é)¡×¤Î¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼4¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£
2025Ç¯12·î1Æü(·î)¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥ì¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¡×¡Ö¥¢¥¤¥¹¡×¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¡×¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¾¦»ö¡ÖD¡ÇORA(¥É¡¼¥é)¡×¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î1Æü(·î)
²Á³Ê¡§900±ß(ÀÇ¹þ/30gÆþ¤ê)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¤¿¤Ð¤³ÈÎÇäÅ¹
¢¨³Æ¾¦ÉÊ¥¹¥í¡¼¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ú¡¼¥Ñ¡¼ÉÕ
¥Ö¥é¥¸¥ëÀ¸¤Þ¤ì¤Î¼ê´¬¤¤¿¤Ð¤³¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖD¡ÇORA¡×¤«¤é¡¢ÂÔË¾¤Î¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È´¶³Ð¤Î´Å¤µ¤«¤éÁÖ²÷¤Ê¥á¥ó¥½¡¼¥ë¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê4¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤ÄµÊÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥É¡¼¥é ¥¯¥ì¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì
¹á¤Ð¤·¤¯´Å¤¤¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡£
Ç»¸ü¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤ÊÍ¾±¤¤¬¹¤¬¤ë¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È´¶³Ð¤Î°ìÉþ¤Ç¤¹¡£
¥É¡¼¥é ¥¢¥¤¥¹
¥¥ì¤Î¤¢¤ëÎä´¶¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤¬ÆÃÄ§¡£
¤Ò¤ó¤ä¤êÁÖ²÷¤Ç¡¢ÆÍ¤È´¤±¤ëÀ¶ÎÃ´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥É¡¼¥é ¥¢¥µ¥¤¡¼
¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥¢¥µ¥¤¡¼¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡£
¥Ù¥ê¡¼´¶¤¬Éº¤¤¡¢»ÀÌ£¤È´Å¤ß¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯Ä´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¡¼¥é ¥Á¥§¥ê¡¼
²Ú¤ä¤«¤Ç´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯ÃÆ¤±¤ë¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Á¥§¥ê¡¼¤Î¹á¤ê¡£
Ë¤«¤Ê¹á¤ê¤Î¹¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼Å¸³«¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¿·¤·¤¤ºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¾¦»ö¡ÖD¡ÇORA(¥É¡¼¥é)¡×¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Ö¥é¥¸¥ë»º¼ê´¬¤¤¿¤Ð¤³¤Ë¥Ç¥¶¡¼¥È·Ï¤Ê¤É4¼ï¡ª¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¾¦»ö¡ÖD釻ORA(¥É¡¼¥é)¡×¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼ appeared first on Dtimes.