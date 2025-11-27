¸µ¸ÞÎØÁª¼ê¡¦¹â¶¶À®Èþ¡¢¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¤ÎÇ½ÎÏ¤¬³«²Ö!? ¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¾®ÌÚ¤â¡Ö¥Û¥ó¥â¥Î¤À¡×¤È¶ÃØ³
¡¡¡ÈÄ¶Ç½ÎÏ¥¹¥é¥ó¥×¡É¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µ¸ÞÎØÁª¼ê¤Î¹â¶¶À®Èþ¤¬¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³«²Ö!?°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¾®ÌÚÇîÌÀ¤â¡Ö¥Û¥ó¥â¥Î¤À¡×¤È¶ÃØ³¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â¶¶À®Èþ¡¢¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ®¸ù¤µ¤»¤ë½Ö´Ö
¡¡¡Ø¥Ê¥ª¥¥Þ¥ó¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤ÏYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ôÎß·×380Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ·Ï¿Íµ¤YouTuber Naokiman¤Î½é´§ÈÖÁÈ¡£Naokiman¤Î¤â¤È¤ËÅÔ»ÔÅÁÀâ¹¥¤¤ÎÍÌ¾¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢ºòº£ÏÃÂê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î±½¤ò¡È°¦¤È¥í¥Þ¥ó¡É¤ò¤â¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¸ì¤ê¹ç¤¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¤À¡£
¡¡Ä¶¾ï¸½¾Ý¸¦µæ²È¡¦½©»³âÃ¿Í¤Î¡ÖÆüËÜ¤òµß¤¦Ä¶Ç½ÎÏ¼Ô¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¤ò°éÀ®¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡Ø½©»³âÃ¿Í¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈE¡Ù¤ò»ÏÆ°¡£¸·Áª¤Ê¤ë¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡Ø·Ý¿Í¡¦¤¢¤¡¡Á¤·¤é¤¡¢¥½¥Á¸ÞÎØÂåÉ½¡¦¹â¶¶À®Èþ¡¢½÷Í¥¡¦¾¾ËÜÎ°Íû¡¢½÷Í¥¡¦Ä«Æü¤Ê¤Ê¤ß¡¢·Ý¿Í¡¦°ð³ÀÌÀ¹¨¡¢·Ý¿Í¡¦°ìÀ¥¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦À¡ÅÄ°½Çµ¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦JIN¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦»³¸ýÇ¸Ð¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¥í¥¡¢½÷Í¥¡¦»³ËÜ¤«¤ê¤ó¡¢·Ý¿Í¡¦ÌÚÅÄ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶Ç½ÎÏ³ÐÀÃ¤Î»ñ¼Á¤¬¤¢¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿12Ì¾¤¬Áª¤Ð¤ì¹ç½É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×Æ©»ë¤Ç¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤ê¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Îý½¬½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤ó¤À¤ó¤ß¤ó¤Ê¤¬±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¸µ¸ÞÎØÁª¼ê¤Î¹â¶¶¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç5¤Ä¤Î¿Þ·Á¤«¤é1¤Ä¤òÁê¼ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢Áê¼ê¤ÎÇ¾Æâ¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤Î¥Þ¡¼¥¯¤òÅö¤Æ¤ë¤È¸À¤¦¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¼Â¸³¡ÊÄÌ¾ï5Ê¬¤Î1¤ÎÀ®¸ùÎ¨¡Ë¤Ç¡Ö¤ª¤Ç¤³¸«¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÁê¼ê¤Î¤ª¤Ç¤³¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤¬¸«¤¨¤ë¤È¸À¤¦¹â¶¶¡£¡Ö¿Þ·Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¿Í¤Î³Û¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿»þ¡Ø¤¨¡©¤¨¡©¤¨¡©¤¨¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ã¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÅçÅÄ½¨Ê¿¤Ï¡Ö¹â¶¶¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤º¤Ã¤È¿´ÄÌ¤¸¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¤³¦¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Êý¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È¡¢¹â¶¶¤ÏÁê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤¯¤ß¼è¤ëÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¤ÏÁÛ¤¤¤ä´¶¾ð¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÎÌ»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤·ÆÀ¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¡£²áµî¤Ë¤âÁê¼ê¤Î¹Í¤¨¤¬³Û¤Ë¸«¤¨¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¤¬¤¤¤¿¤È½©»³¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¡ª¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¹â¶¶¤Ï10¿ÍÏ¢Â³¤Ç¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÄÌ¾ï¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤Ï10¿ÍÃæ2¿ÍÀ®¸ù¤¬Ê¿¶Ñ¤ÎÃæ¡¢¹â¶¶¤Ï10¿ÍÃæ5¿Í¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎNaokiman¤â¡Ö¤³¤Î¿Í¥Þ¥¸¤Ç!?¡×¤È¶ÃØ³¡£°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤Î¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ê¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡Ë¤â¡Ö¥Û¥ó¥â¥Î¤À¡×¤ÈÒì¤¤¤¿¡£
¡¡¸«»öÇ½ÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜ¤Ë¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÎÞ¤°¤ß¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë·Ê¿§¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¡£¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ï´ñÀ×¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾®ÌÚ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤è¡ª¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢Naokiman¤Ï¡Ö¼«¿®¤òÆÀ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£