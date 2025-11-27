ゆりやんレトリィバァさん、3時のヒロインの福田麻貴さんが、「めちゃクエスト presented by Meta Quest 」PRイベントに登壇しました。



【写真を見る】 【 ゆりやん 】 ロス移住1年 “ 出来る事ならドジャースタジアムのマウンドにいつか立ちたい ”





Meta QuestはPCやゲーム機につなげずに、これ1台だけで遊べるオールインワンのVRヘッドセットシリーズで、数千を超えるアプリやゲームをダウンロードして遊ぶことが出来るゲーム機です。





米・ロサンゼルスに拠点を移して一年が経つ、ゆりやんさんは流ちょうな英語であいさつし、“日々起きて、窓の外を見ると山に「ＨＯＬＬＹＷＯＯＤ」の文字が見えたり、夢のような毎日です”と近況を報告し、“ドジャースタジアムも行ったことがあり、いつかはあのマウンドにできる事なら立ちたいです”と野望を明かしました。また同席する福田さんに“まっきーさんは、アメリカには行かれたことはありますか？”と尋ね、福田さんが行ったことが無いと答えると、“プッ！ククククッ…行ったこと無いと？（笑）”とアメリカ移住マウントをとって先輩いじりで笑いを誘いました。







2人は関西大学のダンスサークルで、先輩・後輩の関係だったそうですが、福田さんはすでに吉本芸人となっており、ほぼ幽霊部員のような存在だったといいます。ゆりやんさんは“当時、話は聞いていて、なんかまっきーさんて先輩が吉本行ってて、部活に来るときはちょっと芸能人の感じが出ているって”と、語ると、福田さんは慌てて“吉本行ってたからあんまりダンスサークル行っていないんで、でっちあげです！”と猛烈に否定し、“本当に恥ずかしくて周りの10人くらいにしか言っていなくて、一番自己肯定感が低かった時期です”と弁明していました。





また2人は仕事で共演はあるもののプライベートの交流は無いと言い、福田さんは“LINEも知らなくて、前にゆりやんの単独ライブ見たくて、ＳＮＳにＤＭしたけど無視されました”と暴露し、“2年後くらいに「すいません！いま見ました」みたいなのが来ました”と、苦笑いで明かしていました。



イベントでは、この冬ローンチされるサンリオのファンシーな世界が体験できるVRゲーム「Hello Kitty Skyland 」対決が行われ、ゆりやんさんが勝利し、副賞としてMeta Questが贈られました。ゆりやんさんは“なにか嫌なことがあったら、あっちの世界に行きたい”と、すっかりサンリオバーチャル世界にのめり込んでいました。

福田さんは“Meta Questがもらえると知っていたらもっと真剣にやっていました”と悔しそうに語っていました。



【担当：芸能情報ステーション】